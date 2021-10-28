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«القابضة للمياه»: برنامج المسار الوظيفي لاختيار العناصر ذات الكفاءة للترقي بالشركات التابعة

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«القابضة للمياه»: برنامج المسار الوظيفي لاختيار العناصر ذات الكفاءة للترقي بالشركات التابعة «القابضة للمياه»: برنامج المسار الوظيفي لاختيار العناصر ذات الكفاءة للترقي بالشركات التابعة

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وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، في إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري.

وقامت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتقييم العاملين المستهدفين للترقي بالمجموعة الثانية من إجمالي خمس مجموعات والمستهدف فيها شركات (مياه القاهرة- مياه الاسكندرية- مطروح- كفرالشيخ- البحيرة- الشرقية- بنى سويف- اسوان) بإجمالي عدد (3104 عامل) بمختلف المسارات الوظيفية خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 4 نوفمبر ٢٠٢١ ووفق الإجراءات الاحترازية.

وكانت لجان التقييم بمشاركة مقيمين من شركات ( صرف القاهرة- صرف الاسكندرية- القليوبية- المنوفية- الغربية- الدقهلية- الفيوم- بنى سويف- مدن القناه- الجيزة- اسيوط- المنيا- سوهاج- الأقصر ).

المصرى اليوم

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