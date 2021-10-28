بيطري الشرقية: قافلة بيطرية بالمجان بإحدى قرى مركز الحسينية ضمن حياة كريمة

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أعلن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قيام المديرية بالاشتراك مع إدارة الحسينية البيطرية، وبالتنسيق مع مجلس المدينة والوحدات المحلية بالحسينية، بتنفيذ قافلة بيطرية شاملة بناحية قرية المسلمية التابعة لوحدة صان الحجر القبلية، والعزب المجاورة التابعة لوحدة الناصرية البيطرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري ،أن القافلة قامت بفحص وعلاج 45 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة ،و 37 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار ل 42 رأس ماشـية ،كما تم تجريع 166 رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 175 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية، وتسجيل وترقيم 22 رأس ماشية وفحص وعلاج 475 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية ،لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية من الأبقار والجاموس المصرية لتحسين إنتاجيتها من اللحم والألبان ،والتوعية بأهمية المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية، لتجوب القري الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها .