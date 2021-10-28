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رئيس جامعة الأقصر يشارك في فعاليات الندوة التثقيفية «العبور للمستقبل»

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رئيس جامعة الأقصر يشارك في فعاليات الندوة التثقيفية «العبور للمستقبل» رئيس جامعة الأقصر يشارك في فعاليات الندوة التثقيفية «العبور للمستقبل»

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شارك الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في الندوة التثقيفية بعنوان العبور للمستقبل، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، والتي تنظمها جمعية المصري بالأقصر، بالتعاون مع جمعية مفتاح الحياة وجمعية انا مصري بقنا.

حضر الندوة كلا من اللواء أركان حرب ناجي شهود، احد ابطال حرب اكتوبر ومساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق،. ومستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور يوسف الورداني، نائب وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والنائبة نجلاء باخوم رياض، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ورئيس جمعية انا مصري بقنا، وعدد من ابطال حرب اكتوبر.

بدأت فعاليات الندوة، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، اعقبها كلمة الاستاذ الدكتور محمد محجوب، رحب فيها بالحضور وهنأهم بذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات اكتوبر المجيدة، معبرا عن فخره واعتزازه بتضحيات أبطال اكتوبر وما حققوه من نصر شهد به العالم أجمع.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تفتح ذراعيها لكل من يقدم خدمة لأهل الأقصر، انطلاقها من دورها في خدمة المجتمع، باعتبارها منارة علمية وثقافية تخدم كل أهل المحافظة، معبرا عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة في الحضور والتنظيم لتلك الندوة، واستعداد طلاب الجامعة للمشاركة في فعاليات احتفالية طريق الكباش المقبلة.

المصرى اليوم

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