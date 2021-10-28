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التفاصيل الكاملة لطلاق مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسى غيابيا

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التفاصيل الكاملة لطلاق مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسى غيابيا التفاصيل الكاملة لطلاق مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسى غيابيا

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس خبر انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لـ 6 أعوام، لتخرج علينا سناء حفظي محامية مصطفى فهمي وتؤكد خبر الإنفصال في مداخلة هاتفية لموقع ET بالعربي.

وأوضحت لحظي أن مصطفى فهمي يرفض تماماً الحديث عن أسباب الانفصال، حتى أنه لم يفصح عنها لمكتب المحاماة المسؤول عن إدارة أموره القانونية، مشيرة إلى أنه ورغم وقوع الطلاق بين مصطفى فهمي وزوجته إلا أن الطرفين يكنان كامل الاحترام والتقدير لبعضهما، ولن يعطوا فرصة لأحد بالتجريح في شخصهما.

وأضافت محامية مصطفى فهمي، أنها تعرف فاتن موسى بشكل شخصي وتستطيع التأكيد على كونها شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، كما أن الطلاق تم بدون مشاكل أو أزمات، وسيظلا أصدقاء رغم انفصالهما، مشبرة إلى أن فهمي سيعطي زوجته كافة حقوقها المادية.

وعلم «المصري اليوم» أن الطلاق وقع غيابيا أول أمس الثلاثاء، وليس أمس كما أشيع، ذلك الأمر الذي المثير للدهشة، اذا كان آخر ظهور لهما منذ 3 أسابيع في سهرة برفقة شقيقه الفنان حسين فهمي وزوجته ومجموعة من أصدقائهما بأحد المطاعم في العاصمة المصرية القاهرة، وكان يبدو عليهما السعادة.

وكان الفنان المصري مصطفى فهمي قد تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً في لبنان، تعبيرا عن السعادة والحب الذي يغمرهما. والإعلامية اللبنانية لم تكن الزوجة الأولى للفنان مصطفى فهمي، حيث تزوج الفنان صاحب الـ79 عاما، 3 مرات من قبل، الأولى كانت سيدة إيطالية تدعى ”أرينا“ وأنجب منها طفلين، وتعتبر هذه الزيجة هي الأطول استمرارا، حيث استمرت أكثر من 20 عاما، ليتزوج بعدها من الفنانة رانيا فريد شوقي، عام 2007، ولكن لم تدم سوى 5 سنوات فقط، ثم في 2015 تزوج الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، التي انفصل عنها أول أمس الثلاثاء.

وولدت فاتن موسى بلبنان في 26 أغسطس 1962، وكانت بداياتها كصحفية ثم معدة برامج، وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج «ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى» على قناة «نجوم»، وشاركت في العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية.

المصرى اليوم

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