رانيا فريد شوقي تشعر بالصدمة بعد تصوير حلقات «أم العيال»

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تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير مشاهدها في حكاية «أم العيال» أحدي حكايات مسلسل«زي القمر»، بمشاركة أحمد وفيق، محمود ياسين «جونيور»، رضوى جودة، ضياء الميرغنى، من تأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل

وقالت رانيا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت: «حاليا بصور مسلسل زي القمر حلقات أم العيال بتحكي عن أسرة من الطبقة الكادحة اللي بتعافر مع الدنيا عندهم ٧ عيال والأم بتشتغل في تنضيف البيوت وبنتها الكبيرة كمان اللي مخطوبة ولازم تشتغل عشان تجهز نفسها والابن الكبير بيلقط اكل عيشه وحلمه يسافر بلاد بره عشان مستقبل أفضل من وجهة نظره والاتنين مش متعلمين والام هي اللي شايلة الشيله يعني هي الراجل والست اما الاب عاطل ومش بس لا ده بياخد فلوسهم يصرفها على المزاج وبجح يعني حسنه وانا سيدك وطبعا مش هحرق الأحداث بس بجد انا عندي حالة غضب وحزن وتعاطف مشاعر متضاربه بسأل نفسي اسأله كتير ليه الواحد يعمل كده في نفسه ليه اخلف ٧ عيال وانا ظروفي الماديه صعبة.

وأضافت:«ليه اظلم عيالي واحرمهم من انهم يعيشوا طفولة بريئه وصحيه ليه اشيلهم هم من وهما اطفال ليه ماخلهمش يعيشوا حياة طبيعية زي أي طفل في نفس السن والطبقة بس عدد اولادهم ٢ أو ٣ بالكثير جوايا كلام كتير وتساؤلات اكتر لو اعدت اكتبها مش هعرف برضه اعبر ومحدش يقولي ده نصيب أو مكتوب لان ربنا ادانا الاختيار والتفكير بالعقل واختيارك هو اللي بيحدد مصيرك، ربنا يرزق عبيده بالعقل السليم والصحة ونقاء القلوب والرضا».