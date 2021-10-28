يشعر بـ«صدمة مؤلمة»..بابا الفاتيكان يزور كندا لمصالحة السكان الأصليين ويطلق عدة مبادرات

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يستعد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للقيام بزيارة رسولية إلى كندا تلبية لدعوة مجلس الأساقفة المحلي، الذي يقوم حاليا بعملية مصالحة مع السكان الأصليين في البلاد، حسبما أكد دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي موضحا أنه سيتم الإعلان عن موعد الزيارة في المستقبل القريب.

وفيما يتعلق بأزمة السكان الأصليين في كندا، عبر البابا فرنسيس عن المه إزاء الأنباء المأساوية التي تواترت بشأن العثور على بقايا أكثر من مائتي جثة تابعة للسكان الأصليين في مقبرة جماعية لا تبعد عن مدرسة داخلية كاثوليكية في كندا.

وأفاد الفاتيكان في بيان له اليوم الخميس، أن مجلس الأساقفة سارع عقب هذا الاكتشاف المروع سارع إلى الاعتذار عما حدث في حق الضحايا .

كما أعلن عن إطلاق سلسلة من المبادرات لصالح السكان الأصليين تندرج في إطار عملية المصالحة، على أمل أن تتوج زيارة رسولية يقوم بها البابا فرنسيس إلى هذا البلد الأمريكي الشمالي.

وقال الفاتيكان، إن هذا الحادث الأليم يعكس وجود أعمال عنف وانتهاكات خطيرة جدا تعرض لها حوالي أربعة آلاف من أصل مائة وخمسين ألف طفل من السكان الأصليين ترددوا إلى المدرسة المذكورة بدءا من أواخر القرن التاسع عشر وحتى ستينيات القرن الماضي، قبل أن تغلق المدرسة نهائيا في العام ١٩٧٨.

وأشار إلى أن أطفالا صغارا نزعوا من عائلاتهم ليتم إدراجهم ضمن برنامج للإدماج الثقافي، والذي اقتضى منع الأطفال من استخدام لغتهم الأم، لغايات وصفت بـ«التعليمية»، في حين وضعت لجنة الحقيقة والمصالحة في كندا، في العام ٢٠١٥، وفي أعقاب عمل دؤوب استغرق سبع سنوات، تقريرا مفصلا حول الانتهاكات وسوء المعاملة التي تعرض لها هؤلاء الصغار في إطار سياسات قررتها الحكومة الفدرالية، بدءا من سوء التغذية.

و أضاف الفاتيكان أن تورط البنى الكنسية الكاثوليكية في هذه الأحداث – خصوصا بعد العثور على سبعمائة وخمس عشرة مقبرة جماعية بالقرب من مدرسة داخلية كاثوليكية حمل مجلس الأساقفة الكنديين على التعبير عن أسفه حيال هذه الانتهاكات التي أدت إلى موت آلاف الأطفال من السكان الأصليين، معربا عن ألمه إزاء «الصدمة التاريخية» و«إرث المعاناة والتحديات التي واجهها السكان الأصليون» ما يزالان مستمرين حتى اليوم .

وجرى رصد مبلغ ثلاثين مليون دولار، على الصعيد الوطني وعلى مدى خمس سنوات كحد أقصى، من أجل تمويل سلسلة المبادرات والبرامج التي تندرج في إطار مسيرة المصالحة هذه. وتلك البرامج والأهداف ستكون نقطة ارتكاز للحوار مع المسؤولين عن جماعات السكان الأصليين .

أطفال السكان الأصليين ذهبوا فى طريق اللاعودة - صورة أرشيفية

أطفال السكان الأصليين ذهبوا فى طريق اللاعودة - صورة أرشيفية

أطفال السكان الأصليين ذهبوا فى طريق اللاعودة - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية