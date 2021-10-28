قيدوه وضربوه.. ضبط مسؤولي مصحة لعلاج الإدمان لتسببهم في وفاة «مدمن» بالقاهرة

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، القبض على مسؤولي مصحة لعلاج الإدمان بالقاهرة «بدون ترخيص»، لتسببهم في وفاة أحد المودعين بالمصحة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بوفاة نجله داخل مصحة لعلاج الإدمان بالقاهرة.

بالانتقال والفحص عُثر على الجثة، وتبين وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم، وبسؤال المُبلغ قرر بإيداعه نجله بإحدى المصحات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، لعلاجه من الإدمان، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج نجله بتدهور حالته الصحية ورغبتهم في نقله لأحد المستشفيات، وفور تقابله معهم تبين له وفاة نجله فنقله إلى الشقة سكنه وقام بالإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المصحة غير مرخصة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 من مسؤوليها، لأحدهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المصحة وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه حال تواجد المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدثت له حالة هياج شديد، فقاموا بتوثيقه بـ«حبل» بدعوى السيطرة عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، إلا أنه تعرض لحالة إعياء شديدة فقاموا بنقله إلى أحد المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفي قبل وصوله، وتم بإرشادهم ضبط الحبل المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتهمهم والد المجني عليه بالتسبب في وفاة نجله.