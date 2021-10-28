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مراجعة تجديد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة شرقي بالإسكندرية

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مراجعة تجديد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة شرقي بالإسكندرية مراجعة تجديد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة شرقي بالإسكندرية

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قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن فريق من المختصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قام بالتفتيش علي محطة مياه شرقي والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 ألف م3/ يوم، للتأكد من نسب تنفيذ الاجراءات التصحيحية الصادرة عن خطط مأمونية المياه.

وأوضح أنه تم مراجعة تجديد خطه سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه شرقى التابعه لشركه مياه الشرب بالإسكندريه وبيان نسب تنفيذ الاجراءات التصحيحيه وتحديث الإصدار الأول للخطة ووضع الإجراءات التصحيحية الجديدة للإصدار الثانى تمهيدا لاعتماد الخطة من جديد من اللجنه العليا للمياه، وتم خلال اعمال اللجنه زيارة بعض مواقع الاجراءات التصحيحية بالخطه لبيان حجم التطبيق الفعال.

وأشار إلى تعاون كافة قطاعات الشركه الانتاج والتوزيع، المشروعات، المعامل والتوعية والخط الساخن، منوها أن من بين الإجراءات التصحيحية المنفذه تنفيذ مأخذ جديد لمحطة شرقى على عدة مراحل بتكلفة تقارب العشر ملايين جنيها.

وتابع أنه تم تحويل صرف المحطة على خط صرف صحى أثناء تطوير محور المحموديه بدلا عن مصرف النزاز، وتوفير قطع غيار لعنبر الكلور بالمحطه تقارب 800 ألف جنيه.

وأشاد كلا من الدكتور علاء فريد والدكتور هيثم مفاورى مفتشى الشركة القابضة من الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، بمدي حرص شركة مياه الشرب بالاسكندرية المختصين بها علي تنفيذ جميع الاجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطة وذلك لضمان التأثيرات الايجابية علي الصحة العامة.

جدير بالذكر أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهم وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

المصرى اليوم

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