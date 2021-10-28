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إزالة ١٦٥ حالة تعد ضمن الموجة الـ١٨ في الشرقية

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إزالة ١٦٥ حالة تعد ضمن الموجة الـ١٨ في الشرقية إزالة ١٦٥ حالة تعد ضمن الموجة الـ١٨ في الشرقية

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أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 165 حالة تعدي علي مساحة 23 ألف و90 متر مبان بنطاق المحافظة.

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، لإزالة 165 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة 23 ألف و90 متر مباني ، بمراكز " ههيا - فاقوس - كفر صقر - بلبيس - الحسينية - أولاد صقر " ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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