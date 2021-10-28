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بعد تحذيرات الأرصاد الجوية .. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعداداً للنوات الشتوية

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بعد تحذيرات الأرصاد الجوية .. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعداداً للنوات الشتوية بعد تحذيرات الأرصاد الجوية .. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ استعداداً للنوات الشتوية

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوى الأحياء، وذلك للتعامل توقعات حالة الطقس الحالية، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي، بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة اعتبارا من صباح اليوم ولحين انتهاء النوة، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.

الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية، تفقد معدات شركة الصرف الصحي بمحطة التنقية الشرقية، للتأكد من جاهزية الشركة وجميع الأجهزة المعنية لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة. وأكد على التنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، وذلك في إطار خطة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022.

المصرى اليوم

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