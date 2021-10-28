محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومحطتين معالجة بطوخ

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز طوخ، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات، والالتقاء بالقائمين على التنفيذ لتسليم المشروعات في أوقاتها المتفق عليها حسب الجداول الزمنية لها، وذلك بحضور أحمد وزيري رئيس المدينة، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

استهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى طوخ المركزي، وتابع نسبة التنفيذ وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى وجاري تركيب أعمال التشطيبات والتكييف المركزي، وتركيب المصاعد.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى تشتمل على ١٦ عيادة خارجية ،٩٠ سرير داخلي، ٢١ سرير رعاية مركزة ،١٦ حضانة أطفال ،٢٠ ماكينة غسيل كلوي ،٦ غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد كما تشمل المستشفى «مناطق انتظار- مكاتب إدارية- العيادة الخارجية- قسم للطواريء- قسم للغسيل الكلوي- قسم للعلاج الطبيعي- قسم الأشعة- التعقيم المركزي- غرف عمليات- استراحات الأطباء ومدرسة التمريض- قسم للمعامل – حضانات- قسم للحروق- قسم جراحة المناظير»، وتبلغ تكلفة المستشفى 308 مليون جنيه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد توسعات محطة معالجه كومبتين بطاقه 5الآف متر مكعب/يوم كمرحلة أولى على مساحة 4 أفدنة وبتكلفة 70 مليون جنيه، وتنفذها شركة قها للصناعات الكيماوية، ووصلت نسبة تنفيذ المحطة للأعمال المدنية 75 % وللأعمال الكهروميكانيكية وصلت نسبة التنفيذ إلى 40% وتخدم قرى كومبتين-كفر النخلة -منشأه العمار -كفر العمار -عزبة الباجور -عزبة الكلايلة- خلوة عبدالنبي وسيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال شهر مارس 2022.

كما تفقد توسعات محطة معالجه نامول ( بطاقه 10 الآف متر٣ / يوم بتكلفة 140 مليون جنيه وتقوم على تنفيذها شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50 % وتخدم قرى نامول- سنهرة- خلوة سنهرة -عرب الحصوة -كفر الحصافة -منصورة نامول- دندنا -شرق الطرق السريع -كفر حسن سعد.، وسيتم الانتهاء منها وتسليمها في 6-30- 2022 .

ووجه المحافظ بتسليم المحطات في مواعيدها المحددة مشيرا أنه بإنتهاء تلك المحطات سيتم خدمة مدينة طوخ بالكامل بمحطات المعالجة، وهذه المحطات تعمل بنظام التفاعل التتابعي الذي يوفر في مساحة أرض المشروع والتكلفة،

وفي ختام الجولة وجه الهجان بإزالة فوتوسيشن مخالف مقام على مساحه ٥٠٠ متر زمام شبرا هارس وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومحطتين معالجة بمركز طوخ

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومحطتين معالجة بمركز طوخ