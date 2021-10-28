أخبار عاجلة

دراسة حديثة: الوجبة اليومية للحوت الأزرق 16 طنا من القشريات -
روسيا: تصرفات واشنطن تسببت بالجمود في عمل اللجنة الأممية لنزع السلاح -
الدنمارك تبلغ عن تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومية -
مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 8 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك -
«ضغوط الحياة.. الأسباب وأساليب المواجهة».. ندوة تثقيفية بحقوق الزقازيق -
أستاذ أدوية: الإيدز قتل ملايين البشر.. وقلة ربحية اللقاحات سبب ظهور كورونا -
مقترح تشريعي لتوفير سكن للمسنة المطلقة غير الحاضنة -
حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز -
محمد صلاح يدعو نجم المصري البورسعيدي لحضور مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد -
محمود كهربا خارج قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومحطتين معالجة بطوخ

Print
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومحطتين معالجة بطوخ محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومحطتين معالجة بطوخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز طوخ، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات، والالتقاء بالقائمين على التنفيذ لتسليم المشروعات في أوقاتها المتفق عليها حسب الجداول الزمنية لها، وذلك بحضور أحمد وزيري رئيس المدينة، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

استهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى طوخ المركزي، وتابع نسبة التنفيذ وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى وجاري تركيب أعمال التشطيبات والتكييف المركزي، وتركيب المصاعد.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى تشتمل على ١٦ عيادة خارجية ،٩٠ سرير داخلي، ٢١ سرير رعاية مركزة ،١٦ حضانة أطفال ،٢٠ ماكينة غسيل كلوي ،٦ غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد كما تشمل المستشفى «مناطق انتظار- مكاتب إدارية- العيادة الخارجية- قسم للطواريء- قسم للغسيل الكلوي- قسم للعلاج الطبيعي- قسم الأشعة- التعقيم المركزي- غرف عمليات- استراحات الأطباء ومدرسة التمريض- قسم للمعامل – حضانات- قسم للحروق- قسم جراحة المناظير»، وتبلغ تكلفة المستشفى 308 مليون جنيه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد توسعات محطة معالجه كومبتين بطاقه 5الآف متر مكعب/يوم كمرحلة أولى على مساحة 4 أفدنة وبتكلفة 70 مليون جنيه، وتنفذها شركة قها للصناعات الكيماوية، ووصلت نسبة تنفيذ المحطة للأعمال المدنية 75 % وللأعمال الكهروميكانيكية وصلت نسبة التنفيذ إلى 40% وتخدم قرى كومبتين-كفر النخلة -منشأه العمار -كفر العمار -عزبة الباجور -عزبة الكلايلة- خلوة عبدالنبي وسيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال شهر مارس 2022.
كما تفقد توسعات محطة معالجه نامول ( بطاقه 10 الآف متر٣ / يوم بتكلفة 140 مليون جنيه وتقوم على تنفيذها شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50 % وتخدم قرى نامول- سنهرة- خلوة سنهرة -عرب الحصوة -كفر الحصافة -منصورة نامول- دندنا -شرق الطرق السريع -كفر حسن سعد.، وسيتم الانتهاء منها وتسليمها في 6-30- 2022 .

ووجه المحافظ بتسليم المحطات في مواعيدها المحددة مشيرا أنه بإنتهاء تلك المحطات سيتم خدمة مدينة طوخ بالكامل بمحطات المعالجة، وهذه المحطات تعمل بنظام التفاعل التتابعي الذي يوفر في مساحة أرض المشروع والتكلفة،

وفي ختام الجولة وجه الهجان بإزالة فوتوسيشن مخالف مقام على مساحه ٥٠٠ متر زمام شبرا هارس وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومحطتين معالجة بمركز طوخ
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومحطتين معالجة بمركز طوخ
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ومحطتين معالجة بمركز طوخ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دراسة حديثة: الوجبة اليومية للحوت الأزرق 16 طنا من القشريات

دراسة حديثة: الوجبة اليومية للحوت الأزرق 16 طنا من القشريات

روسيا: تصرفات واشنطن تسببت بالجمود في عمل اللجنة الأممية لنزع السلاح

روسيا: تصرفات واشنطن تسببت بالجمود في عمل اللجنة الأممية لنزع السلاح

الدنمارك تبلغ عن تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومية

الدنمارك تبلغ عن تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الرومية

مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 8 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك

مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 8 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك