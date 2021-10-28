ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات فى الاسماعيلية

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نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية في ضبط شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية لقيامهما بالاتجار فـى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما «كمية من مخدر البانجو- فرد محلى- عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.