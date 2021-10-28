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تفاصيل استشهاد خفير ومصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

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تفاصيل استشهاد خفير ومصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية تفاصيل استشهاد خفير ومصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

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لقي اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالدقهلية، مصرعهما، اليوم الخميس، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء ملاحقتهما التي أسفرت عن استشهاد خفير نظامي وإصابة ضابط وخفير آخر.

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، مأمورية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف اثنين من العناصر الإجرامية، أحدهما محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية سرقة بالإكراه ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مخدرات، حال اختبائهما بإحدى الأراضي الزراعية دائرة مركز شرطة دكرنس.

ولدى استشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمصرعهما، وعثرت القوات بجوارهما على بندقيتين آليتين وعدد من الطلقات وجوال بداخله 15 كيلو بانجو ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وأسفرت عمليات ضبط وملاحقة العناصرالإجرامية عن إصابة أحد الضباط وخفير نظامي، واستشهاد خفير آخر

المصرى اليوم

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