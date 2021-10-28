بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في "تعليم الرياض"

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وفق الترشيح الإلكتروني والاستمارات الورقية ولمدة 3 أعوام

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في المدارس للعام الدراسي الحالي 1443هـ، ولمدة ثلاثة أعوام دراسية.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن التكليف جاء وفق الترشيح الإلكتروني واستمارات الترشيح الورقية المعتمدة من مديري المدارس.

وأشار "الغنام" إلى أهمية تنفيذ وتفعيل منسقي الموهوبين برامج ومبادرات إدارة الموهوبين داخل المدرسة وفقاً لدليل منسقي الموهوبين مبيناً أنه سيكون هناك زيارات إشرافية من قبل مشرفي إدارة الموهوبين لمتابعة وتقويم عمل منسق الموهوبين في المدرسة.

وللاطلاع على أسماء المعلمين المكلفين كمنسقي موهوبين عبر الرابط التالي:

https://riyadhedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mohob_riyadhedu_gov_sa/EV_5FKLl6dpNgSFSugb_cSsBVxkDUjD6fkWjPXOLWRxRiA?e=RnkhDv