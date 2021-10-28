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محمد هنيدي وأيتن عامر في لعرض «سلام مربع»

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محمد هنيدي وأيتن عامر في السعودية لعرض «سلام مربع» محمد هنيدي وأيتن عامر في لعرض «سلام مربع»

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يواصل النجم محمد هنيدي والفنانة أيتن عامر والفنان محمد محمود بروفات مسرحيتهم الجديدة «سلام مربع»، استعداداً لتقديم ٥ عروض مسرحية ضمن موسم الرياض بدءاً من ١ نوفمبر وحتي ٥ نوفمبر المقبل، على خشبة مسرح بكر الشذي في البوليفارد.

مسرحية سلام مربع كوميدية استعراضية يشارك في بطولتها أيتن عامر ومحمد هنيدي ومحمد ثروت وإيمان السيد ومحمد محمود والعديد من نجوم الكوميديا في .
وأكدت أيتن عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام لجمهورها إمكانية بدأ الحجز لحضور المسرحية بدءا من الليلة بأسعار تبدأ من 200 ريال سعودي.

المصرى اليوم

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