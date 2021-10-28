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ضبط شقيقين تاجرا بالمخدرات فى الصف

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ضبط شقيقين تاجرا بالمخدرات فى الصف ضبط شقيقين تاجرا بالمخدرات فى الصف

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص و شقيقه ، بالصف لقيامهما بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذان من دائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة الأول ، وبحوزتهما "بندقية آلية - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 35 طربة لمخدر حشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول" ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما .

المصرى اليوم

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