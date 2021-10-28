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ضبط حرامية الكبارى تحت الإنشاء بالنزهة

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ضبط حرامية الكبارى تحت الإنشاء بالنزهة ضبط حرامية الكبارى تحت الإنشاء بالنزهة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالقاهرة ، وبحوزتهما "قطعة حديدية كبيرة – عتله حديدية"وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بسرقة المضبوطات من أحد الكبارى المستحدثه بأسلوب " الفك " بإستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع لعميلهما "سيئ النية" ،صاحب مخزن خردة ، له معلومات جنائية عثر بحوزته على "26 قطعة حديدية خاصة بعدد من الكبارى المستحدثة – إسطوانة أكسجين مثبت بها ماكينة لحام وأنبوبة غاز تستخدم فى تقطيع القطع الحديدية المستولى عليها" ، وبمواجهة عميلهما إعترف بقيامه بشراء المضبوطات من المتهمان سالفى الذكر بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة.

المصرى اليوم

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