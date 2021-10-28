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أحدهم استعان بالآخرين .. القبض على 3 متهمين باختطاف طفل في سوهاج

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أحدهم استعان بالآخرين .. القبض على 3 متهمين باختطاف طفل في سوهاج أحدهم استعان بالآخرين .. القبض على 3 متهمين باختطاف طفل في سوهاج

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، ملابسات واقعة اختطاف طفل بسوهاج، تبين من التحريات أن أحد المقيمين بالقرية سكن الطفل وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين استعان بهما، لعلمه بثراء والد المجني عليه، ألقي القبض على المتهمين الثلاثة واعترفوا بجريمتهم.

تلقى مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب نجلها «9 سنوات» ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وفي وقت لاحق عُثر على الطفل بمعرفة الأهالي بموقف السيارات بمدينة سوهاج دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظرًا لإقامته بذات القرية سكن الطفل وعلمه بثراء والده، اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، حيث أرشدهما عن مكان تواجد الطفل حال لهوه بأحد شوارع القرية.

وأضاف، بتوجههما إلى القرية بـ«توك توك» وتقابلا مع الطفل وطلبا منه توصيلهما إلى منزل جده لوالدته بذات القرية، ثم اصطحبا الطفل إلى منزل أحدهم وعقب استشعارهما بتضييق الخناق عليهما تخليا عن الطفل، وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهم الأول، وأرشد أحدهما عن «التوك توك» المستخدم في ارتكاب الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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