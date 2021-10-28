ضبط المتهم بسرقات المتاجر فى 15 مايو

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من صاحب معرض سيارات باكتشافه كسر باب المعرض ملكه وسرقة «جهاز كمبيوتر- هاتف محمول» من داخله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مسجلا خطرا.

أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب» باستخدام عتلة حديدية، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب «كسر الباب»، كما أقر بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.