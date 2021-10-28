ضبط 3 الاف قضية فى مجال النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، من خلال تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من من ضبط 3 قضية متنوعة فى مجال النقل والمواصلات .

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية