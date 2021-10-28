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مسجل خطر يستولى على مليوني جنيه من 6 أشخاص بزعم توظيفها في تجارة الموبايلات

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مسجل خطر يستولى على مليوني جنيه من 6 أشخاص بزعم توظيفها في تجارة الموبايلات مسجل خطر يستولى على مليوني جنيه من 6 أشخاص بزعم توظيفها في تجارة الموبايلات

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاستيلائه على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من 6 مواطنين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالنصب والاحتيال عليهم وتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم بتلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، مقابل أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت مليوني جنيه، وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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