رئيس جامعة بنها: حريصون على تفعيل آليات الشفافية والنزاهة

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عقد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع لجنة النزاهة والشفافية بجامعة بنها، بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء اللجنة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الجامعة، بما جاء في تقرير عام 2020 عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجهود الجامعة في نشر قيم النزاهة والشفافية وتفعيل أهداف الاستراتيجية والتوعية بمخاطر الفساد، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها رؤية ورسالة لإدراك وتحديد مخاطر الفساد من خلال تطوير واستكمال هيكلة الجهاز الإداري بالجامعة، وتفعيل نظم الجودة الإدارية والتميز في الأداء الحكومي بغرض تطوير جهاز إداري كفء وفعّال من خلال تطبيق منظومة النزاهة والشفافية لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تقوم الجامعة بتقديم خدمات ذات جودة عالية لمنتسبيها من خلال تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات داخل الجامعة، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بعمل مبادرات طلابية وندوات للتوعية بمخاطر الفساد وخطورته على المجتمع، بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين عن النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، لافتا إلى أن تحقيق الأهداف والسياسات المقترحة لمكافحة الفساد والحد من أثاره يتطلب الكثير من الجهد من كافة أطراف منظومة المكافحة كما يتطلب كذلك أن تنفذ تلك الجهود في إطار تكاملي بحيث تصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي قد تحول دون نجاحها.