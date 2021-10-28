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زيارة طلبة المدارس للجهات الشرطية بمحافظتى "البحيرة والمنيا"

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زيارة طلبة المدارس للجهات الشرطية بمحافظتى "البحيرة والمنيا" زيارة طلبة المدارس للجهات الشرطية بمحافظتى "البحيرة والمنيا"

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قامت مديريتى أمن "البحيرة – المنيا "بتنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لهما " إدارة شرطة النجدة ، إدارة الحماية المدنية ، إدارة المرور ، نادى ضباط الشرطة" حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع

المصرى اليوم

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