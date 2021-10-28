إزالة 35 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركز إسنا جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي منافع ري بناحية قرية النجوع وأصفون وبندر إسنا.

وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة عدد (35) حالة تعدٍى بإجمالي مساحة (6058م2) منها عدد (26) مخالفة عبارة عن أسوار ومبان وأحواش بمساحة (4891م2) وعدد (9) مخالفات عبارة عن تسوية وزراعة بمساحة (1194م2) مقامة على منافع ري دون سند من القانون.

شارك في الحملة صباح منصور، وعبدالرحيم طايع نائبا رئيس المركز، وحمزة أحمد ومحمد عبدالفتاح وأحمد حسانين مهندسى هندسة ري إسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء الدكتور ولاء رضوان مساعد المدير لفرقة شرطة إسنا، والعقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.