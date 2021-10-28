صحيفة فرنسية: سيف الإسلام القذافي يتأهب للانتخابات ويروج لنفسه في أوروبا

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فيما تتجه أنظار العالم إلى ليبيا التي تقف على مشارف انتخابات تشريعية وبينما يتردد صدى بعض الأسماء السياسية العائدة من الخلف حيث أبناء نظام الرئيس معمر القذافي ومعارضيه، قالت صحيفة «Jeuneafrique» الفرنسية إن سيف الدين القذافي، نجل معمر القذافي يستعد للمشاركة في الانتخابات المقبلة مطلقًا حملة ترويجية لاسمه في أوروبا.

وحسبما أورده موقع صحيفة« Jeuneafrique» الفرنسية، الخميس، نقلًا عن مصادر سياسية ودبلوماسية مطلعة قولها إن «سيف الإسلام، معمر القذافي، أطلق حملة خارجية، لاسيما في أوروبا، من أجل الترويج لاسمه، مستعينا برجل أعمال فرنسي من أصل جزائري تربطه به علاقات وثيقة

وأضافت الصحيفة الفرنسية إن القذافي يسعى للترويج لاسمه أوروبيًا بوساطة رجل أعمال فرنسي من أصل جزتئري مؤكدة إن: «رجل أعمال فرنسي ذو أصل جزائري يُدعى، الطيب بن عبدالرحمن، وهو أيضًا ناشط في كواليس العلاقات مع دبلوماسيين ونواب فرنسيين، كان على اتصال بأسرة القذافي منذ سنوات، وأصبح في الآونة الأخيرة بمثابة المتحدث باسم سيف الإسلام في أوروبا وإفريقيا».

ووفق رواية الصحيفة الفرنسية فإن الطيب عبدالرحمن أسس عام 2016 مركز دراسات يحمل اسم «النادي الجيوسياسي» لتحقيق هدف القذافي الابن؛ إذ هدف الطيب إلى تعزيز العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتواصل مع العديد من البرلمانيين المعروفين والدبلوماسيين والشخصيات السياسية عبر مركز الدراسات لتحقيق مبتغاه«

سيف الإسلام القذافي

جدير بالذكر أن سيف الإسلام القذافي، المعروف بالقذافي الابن قال في أول لقاء مصور له أعقب اختفائه 10 أعوام، إن هناك إمكانية لعودته إلى الحياة السياسية، وذلك في حوار مع مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وذكرت «نيويورك تايمز» في يوليو الماضي إن القذافي الابن عائد من الخلف بعدما أعاد بناء القوة السياسية التابعة لأبيه ويخطط للعودة للحياة السياسية، لافتة إلى أنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية، علما أن بعض العوائق القانونية تحول دون ذلك، لا سيما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من كل ذلك، يرى عدد من المراقبين أن ابن القذافي لا يزال يحظى بدعم في بعض المناطق جنوب ووسط البلاد. ويرى العديد من أنصار سيف الإسلام القذافي أن هناك فرصا لنجاحه، فيما يشكك آخرون معتبرين أن الليبيين لن يعودوا إلى حقبة الماضي.

واعتقل سيف الإسلام القذافي، من قبل عدد من الثوار والمسلحين عام 2011، ثم حكم عليه بالإعدام عام 2015، ليطلق سراحه بعد ذلك بعامين، لكنه ظل مختبئاً في مدينة الزنتان.