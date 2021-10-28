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تحت حماية مسلحة .. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في ساحته

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تحت حماية مسلحة .. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في ساحته تحت حماية مسلحة .. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في ساحته

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اقتحم 158 مستوطنا، اليوم الخميس، ساحات الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في محيطه الشرقي.

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعة متفرقة، من جهة باب المغاربة تحت حماية عناصر من الفوات الإسرائيلية الخاصة، وسلكوا الطريق المؤدية لباب الرحمة لأداء الطقوس، حسب تقارير لوسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس .

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات مختلفة من قبل المستوطنين بحماية عسكرية من قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه.

كما ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم، خاصة في موسم قطاف الزيتون.

وكان مستوطنون قد أعتدوا الثلاثاء الماضي على طاقم من الصليب الأحمر في قرية بورين جنوب نابلس، وأصابوا ما لا يقل عن 3 من موظفيه بحروق في الوجه، حيث هاجموا الطاقم بغاز الفلفل في أثناء تفقده الأضرار الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين، حيث أصيبوا على إثرها بحروق في الوجه.

ويقوم المستوطنون باقتلاع الأشجار من جذورها، ويحرقونها ويجرفون الأراضي وأحيانا يستخدمون مياه الصرف الصحي من لإتلاف المحصول الذي يعتمد عليه كثير من المزارعين الفلسطينيين في معيشتهم.

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المصرى اليوم

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