أخبار عاجلة

طوارئ في إثيوبيا وتقرير أممي ينتقد أطراف الصراع -
وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في منتدى مبادرة الحزام والطريق -
العواصف تغلق المقابر في إيطاليا -
إدانة فلسطينية لهدم المنازل -
نفق مشبوه في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس -
الخارجية الأمريكية: إرهاب حزب الله فاقم معاناة اللبنانيين -
"البرهان" بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة -
غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية -
"التجارة": ضبط ومصادرة 5 أطنان من الاسفنج المستعمل والغير صالح للإستخدام بمستودع في مكة المكرمة -
الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة المهندسين تُواصل جولاتها التفتيشية حول المملكة وترصد عدة مخالفات

Print
هيئة المهندسين تُواصل جولاتها التفتيشية حول المملكة وترصد عدة مخالفات هيئة المهندسين تُواصل جولاتها التفتيشية حول المملكة وترصد عدة مخالفات
في عدد من مدن ومحافظات المملكة وذلك بالتعاون مع مفتشي الأمانات والبلديات

هيئة المهندسين تُواصل جولاتها التفتيشية حول المملكة وترصد عدة مخالفات

أطلقت الهيئة للمهندسين، حملة تفتيش لضبط ومراقبة العمل الهندسي في المكاتب والشركات الهندسية، في عدد من مدن ومحافظات المملكة؛ وذلك بالتعاون مع مفتشي الأمانات والبلديات.

وقام مفتشو الهيئة -بمشاركة مفتشين من أمانة مدينة أبها- يومي الثلاثاء والأربعاء 26- 27 أكتوبر 2021م، بحملة تفتيش وزيارات ميدانية لعدد من المكاتب في مدينة أبها لرصد مخالفات نظام مزاولة المهن الهندسية، وتطبيق النظام، وإيقاع المخالفات على المكاتب المخالفة للنظام، وشملت الجولةُ زيارة عدة مكاتب موزعة في عدد من أحياء مدينة أبها.

وقد قام مفتشو الهيئة بمشاركة مفتشي بلدية محافظة النماص بجولة ميدانية لعدد من المكاتب الهندسية؛ وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 26- 27 أكتوبر 2021م، وتم رصد عدة مخالفات على المكاتب الهندسية التي لم تلتزم بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 19/ 4/ 1438هـ.

وتأتي هذه الحملة على المكاتب والشركات الهندسية من أجل التأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة حسب نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية؛ وذلك عن طريق فِرَق تفتيش شكّلتها الهيئة لهذا العرض بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مختلف مدن المملكة.

وتعتزم الهيئة القيامَ بالاستمرار في جولاتها التفتيشية في مختلف المناطق، بالتنسيق مع فروعها بالمملكة؛ لضبط المكاتب والشركات الهندسية المخالفة؛ حيث تلحق الغرامات والجزاءات في حال مزاولة المهنة دون اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه، أو دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أو مزاولة المهنة بعد إلغائه، كذلك تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة الأعمال الهندسية، وتقديم بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة، أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الحصول على الاعتماد المهني أو الترخيص.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين قامت بعدة حملات توعوية في أنحاء مختلفة من المملكة للمكاتب والشركات الهندسية؛ للتعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية

توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية