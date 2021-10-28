أخبار عاجلة

طوارئ في إثيوبيا وتقرير أممي ينتقد أطراف الصراع -
وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في منتدى مبادرة الحزام والطريق -
العواصف تغلق المقابر في إيطاليا -
إدانة فلسطينية لهدم المنازل -
نفق مشبوه في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس -
الخارجية الأمريكية: إرهاب حزب الله فاقم معاناة اللبنانيين -
"البرهان" بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة -
غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية -
"التجارة": ضبط ومصادرة 5 أطنان من الاسفنج المستعمل والغير صالح للإستخدام بمستودع في مكة المكرمة -
الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

خاص | وزير الطاقة اللبناني يكشف تفاصيل أزمة الكهرباء والبنزين وموعد وصول الغاز المصرى للبنان

Print
مواضيع متعلقة
بث مباشر.. قاتل الإسماعيلية يفجر مفاجأة فى اعترافاته أمام النيابة

بث مباشر.. قاتل الإسماعيلية يفجر مفاجأة فى اعترافاته أمام النيابة

هااام .. الصحة تسمح لمواليد 2006 بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

هااام .. الصحة تسمح لمواليد 2006 بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

صيانة مصر للطيران: 3 هناجر لصيانة الطائرات ولدينا 4768 عاملا من مختلف التخصصات

صيانة مصر للطيران: 3 هناجر لصيانة الطائرات ولدينا 4768 عاملا من مختلف التخصصات