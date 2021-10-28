مياه أسيوط تعقد أول اجتماع مجلس إدارة للمدرسة الفنية بالتنسيق مع التربية والتعليم

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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أول اجتماع مجلس إدارة للمدرسة الفنية بأسيوط الجديدة وذلك بحضور السيد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والسيد محمد إسماعيل عبدالعزيز مدير عام التعليم الفني بمحافظة أسيوط وبحضور اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه وأعضاء مجلس الإدارة وذلك لدراسة السياسات الخاصة بالمدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

ناقش «درة» أثناء الاجتماع أهم تعديلات القيد الجديد طبقًا للائحة التعليم الفني، فضلًا عن تطبيق أفضل الأساليب والاستراتيجيات المتبعة علميًا لتحقيق الانضباط المدرسي وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي تنص عليها لوائح وضوابط العلمية التعليمية، الأمر الذي يخدم الصالح العام للمدرسة ونواتجها لتخرج دفعة قادرة على مواكبة احتياجات وتداعيات سوق العمل.

وفي ختام الاجتماع، صرح «درة» بأن المدرسة الفنية للمياه تحرص على توفير مناخ مدرسي جيد لأبنائها الطلاب والحد من السلوكيات السلبية وتعزيز بيئة التعلم التي تمكن الطلاب من تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح والذي يعد شرارة الإنطلاق للوظائف المهنية المتوفرة في سوق العمل بكفاءة وفاعلية فيكونوا محورًا أساسيا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمي الذي سيعود على العملاء الكرام بالرضا عن توافر مقومات الحياة التي تليق بهم.