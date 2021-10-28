أخبار عاجلة

طوارئ في إثيوبيا وتقرير أممي ينتقد أطراف الصراع -
وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في منتدى مبادرة الحزام والطريق -
العواصف تغلق المقابر في إيطاليا -
إدانة فلسطينية لهدم المنازل -
نفق مشبوه في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس -
الخارجية الأمريكية: إرهاب حزب الله فاقم معاناة اللبنانيين -
"البرهان" بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة -
غدًا في الدوحة .. الأخضـر يواجه قطـر في ثاني مباريات البطولة الدولية -
"التجارة": ضبط ومصادرة 5 أطنان من الاسفنج المستعمل والغير صالح للإستخدام بمستودع في مكة المكرمة -
الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مياه أسيوط تعقد أول اجتماع مجلس إدارة للمدرسة الفنية بالتنسيق مع التربية والتعليم

Print
مياه أسيوط تعقد أول اجتماع مجلس إدارة للمدرسة الفنية بالتنسيق مع التربية والتعليم مياه أسيوط تعقد أول اجتماع مجلس إدارة للمدرسة الفنية بالتنسيق مع التربية والتعليم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أول اجتماع مجلس إدارة للمدرسة الفنية بأسيوط الجديدة وذلك بحضور السيد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والسيد محمد إسماعيل عبدالعزيز مدير عام التعليم الفني بمحافظة أسيوط وبحضور اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه وأعضاء مجلس الإدارة وذلك لدراسة السياسات الخاصة بالمدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

ناقش «درة» أثناء الاجتماع أهم تعديلات القيد الجديد طبقًا للائحة التعليم الفني، فضلًا عن تطبيق أفضل الأساليب والاستراتيجيات المتبعة علميًا لتحقيق الانضباط المدرسي وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي تنص عليها لوائح وضوابط العلمية التعليمية، الأمر الذي يخدم الصالح العام للمدرسة ونواتجها لتخرج دفعة قادرة على مواكبة احتياجات وتداعيات سوق العمل.

وفي ختام الاجتماع، صرح «درة» بأن المدرسة الفنية للمياه تحرص على توفير مناخ مدرسي جيد لأبنائها الطلاب والحد من السلوكيات السلبية وتعزيز بيئة التعلم التي تمكن الطلاب من تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح والذي يعد شرارة الإنطلاق للوظائف المهنية المتوفرة في سوق العمل بكفاءة وفاعلية فيكونوا محورًا أساسيا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمي الذي سيعود على العملاء الكرام بالرضا عن توافر مقومات الحياة التي تليق بهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي

الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي

فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ»

فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ»

البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا

البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا

نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور)

نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور)