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مسجل خطر يستولى على أموال بعض الأشخاص بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

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مسجل خطر يستولى على أموال بعض الأشخاص بزعم تعيينهم بوظائف حكومية مسجل خطر يستولى على أموال بعض الأشخاص بزعم تعيينهم بوظائف حكومية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاستيلائه على أموال عدد من الأشخاص بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات واستخدام تلك الصفة المنتحلة في ممارسة نشاط احتيالي بالإسكندريةغير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين
والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه.

توصلت التحريات إلى أحد ضحاياه، مقيم بمحافظة أسيوط، وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي بزعم قدرته على تعيينه بوظيفة حكومية، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

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