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إنذار النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض

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إنذار النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض إنذار النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض
لأن كل دقيقة لها ثمن في إنقاذ المريض

إنذار النوبة القلبية.. اتصل بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض

قال طبيب القلب الألماني هيريبيرت شونكرت: إن أعراض الإصابة بنوبة قلبية، تتمثل في: (الألم الشديد بالصدر، وضيق التنفس، والغثيان، والعرق البارد).

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، شدد البروفيسور "شونكرت" على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرًا لأن كل دقيقة لها ثمنها في إنقاذ المريض من الموت أو العواقب الوخيمة طويلة الأمد، التي قد تترتب على النوبة القلبية مثل الإصابة بقصور القلب.

وأشار "شونكرت" إلى أن عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية، هي: العوامل الوراثية والذكورة، والتقدم في العمر، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأسلوب الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في التغذية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية وقلة الحركة والتدخين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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