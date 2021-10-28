«قومي المرأة» يهنئ منال عوض لحصول دمياط على جائزة اليونسكو

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لحصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ضمن 10 مدن على مستوى العالم لعام 2021.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها لحصول محافظة دمياط، بقيادة الدكتورة منال عوض، على هذه الجائزة الهامة التي تؤكد اهتمام مصر بالتعليم، وتعكس الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدكتورة منال عوض للنهوض بالمحافظة، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية العظيمة التي تشرف مصر في جميع الوظائف التي تتقلدها، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.

كما عبرت رئيس المجلس عن سعادتها بالمشروع الذي تقدمت به محافظة دمياط عن تمكين المرأة والمدن الآمنة لها، والذى حظى بتقييم جيد جداً على الرغم من ظروف تنفيذه خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا يتسق مع جهود الدولة لدعم وتمكين وحماية المرأة.