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«خلاص نسيتوني».. حمو بيكا يطالب متابعيه بسماع «البت فرسة»: «هوزع عليكم وجبات»

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«خلاص نسيتوني».. حمو بيكا يطالب متابعيه بسماع «البت فرسة»: «هوزع عليكم وجبات» «خلاص نسيتوني».. حمو بيكا يطالب متابعيه بسماع «البت فرسة»: «هوزع عليكم وجبات»

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طالب مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا متابعيه بتصدر أغنيته الجديدة «البت فرسة» التريند، لافتا إلى رغبته في انتشارها من خلال جمهوره.

وطلب في بث مباشر، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قبل ساعات، من متابعيه سماع أغنيته الجديدة «البت فرسة» الجزء الثاني.

وخلال البث المباشر قال حمو بيكا: «عايزكوا تسمعوا المهرجان وتقولولي إيه رأيكم».

وأضاف: «لو إنتوا بتحبوني كنتوا وصلتوا الأغنية للتريند، إنتوا خلاص نسيتوني».

وردا على أسئلة متابعيه كشف حمو بيكا عن إحيائه حفلا في في 2 نوفمبر المقبل، وحفلا في الإمارات في موعد لم يحدده.

كما أعلن «بيكا» عن افتتاح فرعين لسلسلة مطاعمه في الشيخ زايد والبيطاش، ودعا متابعيه للقائه يوم الجمعة المقبل، حيث سيقوم بتوزيع جوائز ووجبات في أحد الأفرع.

وانضمت الفنانة بدرية طلبة لمتابعي البث المباشر، وعلق حمو بيكا قائلا: «أحلى نجمة في الدنيا بدرية طلبة، يجعل حسك في الدنيا دايما».

كما أعلن حمو بيكا عن أغنيات جديدة تصدر قريبا تجمعه بعدد من مغنيي المهرجانات منهم «الطيخا» و«السويسي».

المصرى اليوم

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