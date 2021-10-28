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قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تضخم اقتصادي قادما من الخارج وليس من الداخل وأصابت أكبر الاقتصاديات العالمية كالولايات المتحدة وألمانيا.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي، أنه لا بد من دراسة المتاح في الموازنة العامة عند دراسة ملف الدعم المقدم للمواطنين، موضحا: «سبق وحذرنا في أوقات سابقة عن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية».

وأشار المصيلحي خلال مؤتمر صحفي إلى أن إدارة ملف الدعم لا يأتي من إرضاء جميع المواطنين لأنها عبارة ليس لها معنى.

وأوضح أن موازنة وزارة التموين طبقا للموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بلغت ٨٧ مليار جنيه، تبلغ دعم السلع التموينية ب٣٦ مليار جنيه بينما بلغ دعم الرغيف البلدي ٥١ مليار جنيه.