أخبار عاجلة

الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي -
فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ» -
البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا -
نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور) -
«سياحة وفنادق الأقصر» تنظم احتفالية فنية بحضور رئيس الجامعة -
طالب أزهري يبتكر أجهزة كهربائية من المخلفات بالأقصر -
الأهلي ضد الزمالك .. الأحمر يتفوق في تاريخ المواجهات .. وحسام حسام هداف القمة -
سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة المقاصة -
بدر رجب: الأهلي لديه حافز أكبر للفوز على الزمالك..وهذا اللاعب مفاجأة القمة -
مرشحان يتنافسان على الرئاسة.. تعرف على المرشحين لانتخابات المصري البورسعيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«»: التضخم يأتي من الخارج.. ولا يمكن إرضاء الجميع

Print
«التموين»: التضخم يأتي من الخارج.. ولا يمكن إرضاء الجميع «»: التضخم يأتي من الخارج.. ولا يمكن إرضاء الجميع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية أن هناك تضخم اقتصادي قادما من الخارج وليس من الداخل وأصابت أكبر الاقتصاديات العالمية كالولايات المتحدة وألمانيا.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي، أنه لا بد من دراسة المتاح في الموازنة العامة عند دراسة ملف الدعم المقدم للمواطنين، موضحا: «سبق وحذرنا في أوقات سابقة عن ارتفاع العديد من السلع الغذائية الأساسية».

وأشار المصيلحي خلال مؤتمر صحفي إلى أن إدارة ملف الدعم لا يأتي من إرضاء جميع المواطنين لأنها عبارة ليس لها معنى.

وأوضح أن موازنة وزارة التموين طبقا للموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ بلغت ٨٧ مليار جنيه، تبلغ دعم السلع التموينية ب٣٦ مليار جنيه بينما بلغ دعم الرغيف البلدي ٥١ مليار جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين تناشد المواطنين عدم التكالب على السلع: «مصر آمنة غذائيًا.. ومتقلقوش من الأسعار»

التموين تناشد المواطنين عدم التكالب على السلع: «مصر آمنة غذائيًا.. ومتقلقوش من الأسعار»

بلومبيرغ.. "ازدهار التملك" يرفع أسعار الشقق في السعودية

بلومبيرغ.. "ازدهار التملك" يرفع أسعار الشقق في السعودية

بعد رفع أسعار الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

بعد رفع أسعار الغاز للمصانع .. طلب لمناقشة القضية بمجلس النواب

تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء

تقرير حكومي: ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الحديد والإسمنت وجميع مواد البناء