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في إطار الموسم الثقافى بجامعة عين شمس، عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بالتعاون مع قسم الجيولوجيا ندوة بعنوان «سر مصر العظيم».

جاءت الندوة تحت رعاية د محمود المتينى رئيس الجامعة، ود هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود محمد رجاء السطوحي عميد الكلية، وبإشراف د أماني سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر في الندوة د عادل البسيوني الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا، والذي ناقش عدة محاور منها كيفيه بناء هرم خوفو والنظريات التي طرحت حول كيفية بناء هذا الهرم العظيم الذي تم الانتهاء من بناءه سنة 2529 قبل الميلاد، حيث يوجد في مصر حوالي 100 هرم آخر، كما أن هناك أهرامات عديدة موجودة بدول كدول أمريكا اللاتينية والصين وليبيا والجزائر .

وقد بنيت أهرامات المصريين القدماء تقديساً لروح الالهة فبنى هرم خوفو تقديساً للإله «رع».

وتناول د عادل أنواع الأهرامات كالأهرامات المدرجة والهرم المنثني أو المنحني هرم الملك سنفرو، ويتميز هرم خوفو بسطح املس مصقول يعكس الضوء، واستغرق بناء هرم خوفو 20 عاماً في عهد الأسرة الرابعة، ويبلغ طول قاعدته 230 مترا والارتفاع 146 متر، وعمل في بناءه 100،000 عامل كما ذكرهم هيرودوت، ولكن الدراسات الحديثة ذكرت أن الذين اشتركو فعليا لا يتعدي العشرات من الآلاف ومع ذلك لم يستطيعوا أن يجدوا سوى تمثال صغير جدا للملك خوفو يبلغ طوله 7ونصف سم بينما من المفارقات أن يبلغ وزن كل حجر من حجارة الهرم حوالى 2ونصف طن، بالإضافة لبعض الصخور الجرانيتية التي تصل في بعض الأحيان إلى 70 طن.

وأضاف د عادل البسيوني، أن الهرم يعد عجيبة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم والحديث والباقية حتى الآن ويقع بمنطقه الجيزه في مصر والمسجلة ضمن موقع اليونيسكو للتراث العالمي .

وتطرق إلى عملية بناء الهرم حيث تعد عملية معقدة لها علاقة وثيقة بعلوم عدة منها الجيولوجيا والفلك والهندسة.

وأكد ان حجرة الملك وجدوا انها تخلو من المتعلقات إلا من تابوت الملك ،وقد تزوج الملك خوفو من أخته فكانت هي أولى زوجاته ثم تزوج من أخرى أجنبية وثالثة مصرية وكرم زوجاته وأمه وبنى لهن أربع أهرامات، ثلاث أهرامات ذات اتجاه واحد باقية إلى الوقت الحالي والرابع متهدم.

كما أشار إلى أنه قد تم تخصيص أماكن لمراكب الشمس التي سيكمل الملك الإله رحلته بها بعد البعث للعالم الآخر والذي آمن به المصريون القدماء الذين حنطوا جثامين ملوكهم والذي لم يكشف عن أسرار بعض المواد المستخدمة في هذه العملية حتى الآن .

وأوضح د.عادل البسيونى أن الهرم كان ينتهى بقمة من الذهب الخالص «هرم ذهبى صغير»، مؤكداً انه لا تزال الأبحاث قائمة حتي هذه اللحظة عن طريقة بناء الهرم الأكبر أو هرم خوفو، كما تحدث عن مدينة بناءً الهرم والموجودة بمنطقة حائط الغراب إلى بعد ١٣ كيلو شرق الهرم .

و كما نفى ادعاءات جميع الحضارات اليهودية والجزائرين والليبين الكاذبة التي تزعم بناءهم هذا الصرح العظيم المسمي بهرم خوفو.

وقد تم عرض فيلم تسجيلى قصير عن الهرم وطرق بناءه مشيراً في ختام الندوة إلى ان العالم يتجه بأنظاره إلى الاهرامات المصريه التي مازالت تخفى العديد والعديد من أسرارها حتى وقتنا الحالى.