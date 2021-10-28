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كلية الاقتصاد المنزلي تقيم محاكاة للتثقيف الغذائي ومعرضا للمنتجات

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كلية الاقتصاد المنزلي تقيم محاكاة للتثقيف الغذائي ومعرضا للمنتجات كلية الاقتصاد المنزلي تقيم محاكاة للتثقيف الغذائي ومعرضا للمنتجات

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افتتح الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش ( يرافقه الدكتور مروان مصطفى حسن عميد كلية الاقتصاد المنزلى وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، الدكتور خليل إبراهيم خليل مدرس مادة التغذية بكلية الاقتصاد المنزلى، والدكتور سيد غيث أمين الكلية ) محاكاة التثقيف الغذائى لطلاب الفرقة الثالثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلى، والتى أقيمت هذا العام بعنوان: «الاحتفال بالمولد النبوى بطابع تغذوى».. حيث تناول الطلاب في محاكاتهم كيفية تصنيع بعض منتجات الحلوى والأطعمة الخاصة ببعض الفئات من مواد طبيعية غير ضارة.

كما تفقد الدكتور رئيس الجامعة المعرض الذي أقامه طلاب قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالكلية، والذى ضم منتجات خاصة بتغذية الفئات الخاصة والتغذية الوظيفية لمختلف الفئات.. كما ضم المعرض منتجات غذائية متنوعة تناسب جميع الأعمار والفئات.

وأكد الدكتور رئيس الجامعة أن الهدف من هذه المحاكاة والمعارض هو تشجيع الطلاب على الإنتاج، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل.. إلى جانب تأهيل الطلاب وتقديم خريج يمتلك مهارات وخبرات سوق العمل لاستفادة المجتمع المحلى.

ومن جانبه.. أكد الدكتور خليل ابراهيم خليل مدرس مادة التغذية والمشرف على المحاكاة والمعرض أنه تم تنفيذ الشق التطبيقى في اعداد الأطعمة لمختلف المجموعات.. مع تطبيق الأساليب العلمية في اعداد وتجهيز الوجبات المناسبة للتغذية وتكامل العناصر الغذائية لاستفادة الجسم منها.. إلى جانب استفادة الطلاب منها بطريقة عملية بالتطبيق العملى على أرض الواقع.

وأشار إلى تنظيم زيارات لبعض الفئات كالرياضيين والمرضى وأصحاب الوظائف والمهن المحددة لاعداد أطعمة ومشروبات طبيعية ومناسبة لهم وتحتوى على كافة العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم وتوليد الطاقة خاصة في الأجواء الباردة.. مع امكانية اعداد الأطعمة للمجموعات أثناء الكوارث والأزمات.. حيث أن هناك برنامج عملى تطبيقى في الكلية عن اعداد وتجهيز الأطعمة ذات القيمة الغذائية المتكاملة للمجموعات، والتى تصلح في حالات الكوارث والأزمات، ومن بين التطبيقات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية: تقديم وجبات مناسبة للطلاب في مطبخ المدينة الجامعية بالعريش والمرضى في مستشفى العريش العام.. إلى جانب المشاركة مع مجموعات الجوالة في تقديم أطعمة مناسبة لها وتلاءم أنشطتها وبرامجها، وكذا تنفيذ مشروبات كمكملات غذائية للرياضيين والحالات المرضية، واعداد مشروبات تناسب حالة الطقس والحالات الصحية للطلاب لزيادة الهيموجلوبين وتقوية جهاز المناعة ونزلات البرد وعلاج النحافة والسمنة.

المصرى اليوم

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