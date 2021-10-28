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أسامة ربيع يعلن بدء توسعة وتعميق وازدواج 40 كيلو متر في القطاع الجنوبي لقناة السويس

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أسامة ربيع يعلن بدء توسعة وتعميق وازدواج 40 كيلو متر في القطاع الجنوبي لقناة السويس أسامة ربيع يعلن بدء توسعة وتعميق وازدواج 40 كيلو متر في القطاع الجنوبي لقناة السويس

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،إنه في إطار الحفاظ على موقع الصدارة بين الممرات الملاحية العالمية ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة بناء السفن، تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي بطول 40 كم، والذي يتضمن أعمال توسعة وتعميق وازدواج، وهو ما يرتفع بمعدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة بنسبة 28% ويعزز من القدرة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن.

وأضاف «ربيع»، خلال كلمته في أولي فاعليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اكسبو دبي، إن هذا التطوير يتم فضلاً عن زيادة الحمولات العابرة بما يسهم بالتبعية في زيادة تدفق البضائع والمواد الخام/ للمناطق الصناعية والاستثمارية/ بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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