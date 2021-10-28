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بداخلها لحوم مجهولة المصدر ضبط مسئول عن ثلاجة دون ترخيص في القاهرة

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بداخلها لحوم مجهولة المصدر ضبط مسئول عن ثلاجة دون ترخيص في القاهرة بداخلها لحوم مجهولة المصدر ضبط مسئول عن ثلاجة دون ترخيص في القاهرة

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تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم «دون ترخيص» كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرةلإدارته الثلاجة دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم مفرومة- دوش) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ،وعثر بداخل الثلاجة المشار إليها على (500 كيلو لحوم مجمدة «مفروم – دوش» وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).
وبمواجهتهبما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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