أخبار عاجلة

الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي -
فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ» -
البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا -
نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور) -
«سياحة وفنادق الأقصر» تنظم احتفالية فنية بحضور رئيس الجامعة -
طالب أزهري يبتكر أجهزة كهربائية من المخلفات بالأقصر -
الأهلي ضد الزمالك .. الأحمر يتفوق في تاريخ المواجهات .. وحسام حسام هداف القمة -
سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة المقاصة -
بدر رجب: الأهلي لديه حافز أكبر للفوز على الزمالك..وهذا اللاعب مفاجأة القمة -
مرشحان يتنافسان على الرئاسة.. تعرف على المرشحين لانتخابات المصري البورسعيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

جومانا مراد تكشف سبب تراجعها عن قرار اعتزال الفن

Print
جومانا مراد تكشف سبب تراجعها عن قرار اعتزال الفن جومانا مراد تكشف سبب تراجعها عن قرار اعتزال الفن

لاقتراحات اماكن الخروج

تحل الفنانة جومانا مراد ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» لتكتشف لأول مرة سبب إقدامها على اتخاذ قرار بهجرة الفن لسنوات طويلة، والصدمة الكبيرة التي عاشتها مؤخراً مع وفاة ابنتها.

وستوضح خلال الحلقة أنها عاشقة ومحبة للفنانة يسرا وأن الأخيرة كانت السبب في عدولها عن قرار اعتزال الفن بعدما عرض عليها أن تشاركها بطولة مسلسل خيانة عهد.

كما تتحدث عن تجربتها في الإنتاج وهل نجحت أم لا ولماذا لم تكررها وأيضا تجربتها كمذيعة وأزمتها مع كورونا، وعن المشاريع السينمائية والدرامية.

كما تتناول الحلقة تقرير عن زيارتها إلى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر على سرطان الثدى والتي اختارتها سفيرة حملة بهية.

يذاع برنامح واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الجمعة على شاشة الحياة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي

الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي

فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ»

فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ»

البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا

البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا

نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور)

نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور)