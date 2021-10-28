جومانا مراد تكشف سبب تراجعها عن قرار اعتزال الفن

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تحل الفنانة جومانا مراد ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» لتكتشف لأول مرة سبب إقدامها على اتخاذ قرار بهجرة الفن لسنوات طويلة، والصدمة الكبيرة التي عاشتها مؤخراً مع وفاة ابنتها.

وستوضح خلال الحلقة أنها عاشقة ومحبة للفنانة يسرا وأن الأخيرة كانت السبب في عدولها عن قرار اعتزال الفن بعدما عرض عليها أن تشاركها بطولة مسلسل خيانة عهد.

كما تتحدث عن تجربتها في الإنتاج وهل نجحت أم لا ولماذا لم تكررها وأيضا تجربتها كمذيعة وأزمتها مع كورونا، وعن المشاريع السينمائية والدرامية.

كما تتناول الحلقة تقرير عن زيارتها إلى مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر على سرطان الثدى والتي اختارتها سفيرة حملة بهية.

يذاع برنامح واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الجمعة على شاشة الحياة.