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بتعاملات 5 ملايين جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالاشتراك مع آخر في المنيا

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بتعاملات 5 ملايين جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالاشتراك مع آخر في المنيا بتعاملات 5 ملايين جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالاشتراك مع آخر في المنيا

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول التي يعمل بها أحدهما.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخصين، يعمل أحدهما بإحدى الدول، مقيمين بمحافظة بالمنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال المتواجد بها، وإرسالها للمتهم الأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محـافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حاليًا بإحدى الدول للعمل بها، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي بلغت 5 ملايين جنيه مصري.

المصرى اليوم

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