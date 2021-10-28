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أسيوط تحت الحصار .. ضبط عصابات السلاح والمخدرات بمركزي ديروط والفتح

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أسيوط تحت الحصار .. ضبط عصابات السلاح والمخدرات بمركزي ديروط والفتح أسيوط تحت الحصار .. ضبط عصابات السلاح والمخدرات بمركزي ديروط والفتح

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قام قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركزي شرطة «ديروط- الفتح» بنطاق مديرية أمن أسيوط، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في دائرة مركز شرطة ديروط، تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها «4 فرد محلي- طبنجة صوت مُعدَّلة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- أجزاء وأدوات التصنيع»، حيث يقوم بإدارتها أحد الأشخاص، «له معلومات جنائية»، كما تم ضبط «2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 3 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 7 متهمين، لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وضبط «كمية من مخدر البانجو- كمية من مخدر الشابو- كمية من مخدر الحشيش»، بحوزة 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

المصرى اليوم

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