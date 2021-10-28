مصرع مسجليّن خطر واستشهاد غفير في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وتجار مخدرات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى اثنين من المسجلين خطر مصرعهما واستشهد غفير نظامى وأصيب ضابط وغفير آخر في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وتجار مخدرات في الأراضي الزراعية المتاخمة لقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

وكانت قوات من الشرطة والأمن المركزي والأمن العام ومكافحة المخدرات قامت بمداهمة أحد أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية ديمشلت أمام منطقة الكوبري والمعروفة بـ«الشبكة» دائرة مركز دكرنس تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية واللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية وفور استشعار الخارجين عن القانون لوصول القوات قاموا بإطلاق النيران بإتجاههم وبادلتهم قوات الشرطة اطلاق النيران.

وتلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإشارة من غرفة العمليات تفيد إصابة الرائد محمد البنا، رئيس مباحث دكرنس واثنين من الخفراء بطلقات نارية، واستشهد أحد الخفراء فور وصوله للمستشفى.

ووجه مدير أمن الدقهلية بالدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي، والعمليات لمحاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية، ولقى اثنين من المسجلين خطر مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار، ومازالت عملية التطهير للمنكقة بالكامل مستمرة ونشرت قوات الأمن والأمن المركزى أفرادها حول المنطقة وعلى جميع الطرق النؤدية للمكان.

وأكدت المصادر الأمنية أن قرية ديمشلت يطلق عليه صعيد الدقهلية، ويوجد بها عدد من البؤر الاجرامية للاتجار في المواد المخدرة والأسلحة وتستهدفها وزارة الداخلية بين الحين والآخر بحملات أمنية مكبرة.