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محافظ الجيزة : تطعيم 1.7 مليون مواطن بلقاح كورونا

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محافظ الجيزة : تطعيم 1.7 مليون مواطن بلقاح كورونا محافظ الجيزة : تطعيم 1.7 مليون مواطن بلقاح كورونا

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة حققت خطوات متقدمه في تطعيم العاملين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات والمصالح الحكومية باللقاح المضاد لفيروس كورونا .

وأشار راشد إلى أنه جاري تنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتطعيم جميع العاملين فى المصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

وقال محافظ الجيزة إن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح على مستوى المحافظة بلغ 1.7 مليون مواطن بينهم 520 ألف مواطن من خلال الفرق المتحركة الأمر الذى يحتم تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفة.

كما وجه خلال الاجتماع بتكاتف كافة أجهزة المحافظة لضمان سريان العام الدراسي الجديد بدون أي معوقات. واطمئن على نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمراكز الصف وأطفيح، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للأعمال.

وإطلع علي تقرير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل والذي جاء فيه توفير ٢٢٨٥٩ فرصة عمل دائمة من خلال ٦٢٥٠ مشروع بتمويل ١٧٣مليون.

المصرى اليوم

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