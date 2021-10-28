أخبار عاجلة

الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي -
فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ» -
البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا -
نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور) -
«سياحة وفنادق الأقصر» تنظم احتفالية فنية بحضور رئيس الجامعة -
طالب أزهري يبتكر أجهزة كهربائية من المخلفات بالأقصر -
الأهلي ضد الزمالك .. الأحمر يتفوق في تاريخ المواجهات .. وحسام حسام هداف القمة -
سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة المقاصة -
بدر رجب: الأهلي لديه حافز أكبر للفوز على الزمالك..وهذا اللاعب مفاجأة القمة -
مرشحان يتنافسان على الرئاسة.. تعرف على المرشحين لانتخابات المصري البورسعيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

١٦٠ متدربا بالمحافظات.. التنمية المحلية: ٤ دورات تدريبية ينظمها مركز سقارة الأسبوع المقبل

Print
١٦٠ متدربا بالمحافظات.. التنمية المحلية: ٤ دورات تدريبية ينظمها مركز سقارة الأسبوع المقبل ١٦٠ متدربا بالمحافظات.. التنمية المحلية: ٤ دورات تدريبية ينظمها مركز سقارة الأسبوع المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية جديدة، يستفيد منها 160 متدربا من جميع المحافظات، وذلك في اطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الارتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات بما ينعكس على تحسين و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الدورات تضم أنماط التفكير و المهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا، وأساسيات تطوير البرامج و التطبيقات الإلكترونية Programming Basics، و برنامج Autocad للمهندسين بالادارات الهندسية و إدارات التخطيط وادارة المشروعات، إضافة إلى دورة لغة إنجليزية، فيما تستمر دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى للوظائف القيادية للأسبوع الثانى على التوالى.

وأكد الوزبر، أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات موضحا أن التدريب يأتى فى قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيا، و اكسابهم مهارات و مؤهلات جديدة، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم، و يتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهنى.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة تساهم في تنفيذ رؤية 2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية موضحا أن هناك تغيرا ملحوظا شهدته الإدارة المحلية على مستوي القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها خلال الخطط التدريبية للمحليات وهو ما ظهر جليا في تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مرشحان يتنافسان على الرئاسة.. تعرف على المرشحين لانتخابات المصري البورسعيدي

مرشحان يتنافسان على الرئاسة.. تعرف على المرشحين لانتخابات المصري البورسعيدي

آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر»

آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر»

جامعة المنيا توقع اتفاقية مع «مصر للأسمنت» في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية

جامعة المنيا توقع اتفاقية مع «مصر للأسمنت» في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية

خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر