١٦٠ متدربا بالمحافظات.. التنمية المحلية: ٤ دورات تدريبية ينظمها مركز سقارة الأسبوع المقبل

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية جديدة، يستفيد منها 160 متدربا من جميع المحافظات، وذلك في اطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الارتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات بما ينعكس على تحسين و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الدورات تضم أنماط التفكير و المهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا، وأساسيات تطوير البرامج و التطبيقات الإلكترونية Programming Basics، و برنامج Autocad للمهندسين بالادارات الهندسية و إدارات التخطيط وادارة المشروعات، إضافة إلى دورة لغة إنجليزية، فيما تستمر دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى للوظائف القيادية للأسبوع الثانى على التوالى.

وأكد الوزبر، أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات موضحا أن التدريب يأتى فى قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيا، و اكسابهم مهارات و مؤهلات جديدة، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم، و يتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهنى.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة تساهم في تنفيذ رؤية مصر2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية موضحا أن هناك تغيرا ملحوظا شهدته الإدارة المحلية على مستوي القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها خلال الخطط التدريبية للمحليات وهو ما ظهر جليا في تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».