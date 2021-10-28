الوزير المفوض الكولومبي بالقاهرة يشارك في اليوم الثقافي بـ«ألسن عين شمس»

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نظم قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة اليوم الثقافي الكولومبي، تحت رعاية د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور فيليبي ألبارادو جايتان، الوزير المفوض بسفارة كولومبيا بالقاهرة.

وخلال كلمتها أكدت د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الاحتفالية تأتي في إطار دعم العلاقات الثقافية بين البلدين، مؤكدة أن كلية الألسن بجامعة عين شمس هي البوابة الرئيسية للتواصل والتعاون الدولي بين الشرق الأوسط والظهير الإفريقي وبين دول العالم الغربي، بما تمتلكة من كوادر متخصصة في مختلف لغات العالم، مشددة أن إدارة الكلية لا تألو جهدًا مد أواصل التعاون وعقد الشراكات المثمرة مع مختلف بلدان الغالم بهدف الإرتقاء بالمستوى التعليمي المتميز الذي يحظى به طالب كلية الألسن بجامعة عين شمس لافته إلى أن تطوير العملية التعليمية يحتاج إلى تطوير البنية التحتية للكلية بالتزامن مع عقد الشراكات الدولية، كذلك التوسع في إنشاء البرامج المتخصصة في اللغات المختلفة لإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على تلبية متطلبات الدولة المصرية والمساهمة بدورها في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

بينما أكد د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن عقد اليوم الثقافي الكولومبي في كلية الألسن بحضور الوزير المفوض لسفارة كولومبيا بالقاهرة يعد إشارة قوية إلى الدور الهام الذي تلعبه كلية الالسن في التواصل بين الثقافات وتعزيز الروابط العلمية والثقافية مع الدول التي تدرس لغاتها بالكلية مشيرا إلى ان الالسن تعتبر بمثابة محفل دولي يتحدث اعضاؤه بخمسة عشر لغة وتجتمع به عادات وتقاليد قارات العالم الستة.

وأشار د. محمد الصغير رئيس قسم اللغه الإسبانية أن هذه النوعيه من الأنشطه تطور من مستوى طلاب اللغات وأن دوله كولومبيا من الدول الشقيقه التي نسعد بالتعاون معها.

وأضافت د. يمنى عزمي أن هذه النشاط من طرق التعليم غير التقليدية التي توسع من مدارك الطلاب وأن القسم يحرص على القيام بمثل هذه الأنشطة مع كافة سفارات الدول المتحدثة باللغة الإسبانية.

أكد فيليبي ألبارادو جايتان، الوزير المفوض بسفارة كولومبيا بالقاهرة، أن الشعب الكولومبي يحظى بعلاقات متميزة مع الجانب المصري على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وقدم محاضرة تعريفية عن الشعب الكولومبي وأشهر الأدباء به على مر العصور خاصة ومن أشهرهم جابرييل جارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل، كذلك قدم عرضًا عن أبرز الفنانين، وتضمنت المحاضرة عرضًا للتاريخ والحضارة والثقافة الكولومبية، وكذلك تحدث عن القهوة الكولومبية كأحد أهم المنتجات الكولومبية، وأشار إلى أبرز الأكلات الشعبية.

وقام بإهداء مجموعة من الكتب الكولومبية باللغة الإسبانية وترجمات بعض الكتب الكولومبية إلى اللغة العربية، لمكتبة الكلية، وقام بعرض فيلم سينمائي كولومبي يجري عرضه الأن في مهرجان السينما الإيبروأمريكية، كما قام بإجراء مسابقة مع طلاب القسم عن المعلومات التي تناولها خلال المحاضرة، وقام بإهداء الفائزين قهوة كولومبية.

وفي الختام قامت، عميد الكلية، بتكريم فيليبي ألبارادو جايتان، الوزير المفوض بسفارة كولومبيا بالقاهرة، وتسليمة شهادة تقدير تكريمًا لجهوده في إثراء التواصل الثقافي بين الشعبين الصديقين من خلال بوابة اللغات الأولى في الشرق الأوسط كلية الألسن بجامعة عين شمس.