في «يوم المحاماة».. «مروان» يوجه بإعفاء المحامين من مقابل خدمة «الدعوى عن بعد»

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنني أتشرف اليوم أن القي كلمة في هذه الاحتفالية التي تنظمها نقابة المحامين المصرية العريقة، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذه الرعاية التي تعكس رؤية شاملة للعدالة، فمنذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء، فإننا نحتفل اليوم مع شركائنا في تحقيق العدالة، وهم المحامين الموقرين، متابعًا: «وتوجهنا القرار التاريخي بعدم إعلان حالة الطوارئ وانتهاء الحالة الاستثنائية، وذلك بعد أن تغلبت القيادة السياسية الرشيدة على الإرهاب بكل اقتدار، لتنطلق مصر في مناخي مناسب نحو التنمية الشاملة، وتطوير القدرات وحماية المقدرات، بوطن أمنٍ مستقر».

وأضاف «مروان»، أن المحاماة رسالة سامية، فهي فن الحجة والبرهان والاقناع، وهي أيضًا وجه من وجوه العدالة وقبس من نورها، هذه العدالة التي تعد من أهم ملامح الجمهورية الجديدة، التي تعلي من شان العلم، والبناء، والعدل، والنماء، مشيرا إلى أنه عندما عزمت وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، كانت موقنة أن هذا التطوير سيلقى دعما مخلصا من المحامين، عبر عنه النقيب رجائي عطية، برفع أول دعوى مدنية عن بعد، كما رحب المحامون في ربوع مصر كلها بما تقدمه الوزارة من مشروعات وأعمال ومشروعات التطوير.

وبشر وزير العدل، بنجاح المرحلة التجريبية بشكل كامل، وأيضا مشروع تحويل الكلام إلى محرر بما يحقق الشفافية الكاملة في الجلسات، وهذا المشروع في مرحلته التجريبية، مضيفا أن الوزارة ستطرح قريبًا العديد من المشروعات التي تساعد في لارتقاء بمنظومة التقاضي بكل أطرافها، بما يتطلبه التطور العصري الحديث، وتابع:«إن التراث المصري زاخر بالأعمال المجيدة من المحامين، وبالمرافعات الخالدة التي يذكرها التاريخ، وتدرس في كافة المعاهد، فتثري ثقافة العاملين بالقانون والمهتمين بالبحث القانوني».

ووجه وزير العدل، حديثه إلى المستشار مساعد وزير العدل للتقنية، بضرورة إعفاء المحامين من مقابل التسجيل في خدمة رفع الدعوى عن بعد، بحيث تكون متاحة لجميع المحامين بدون أي مقابل.

وكرم رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ المستشار عمر مروان، بإهدائه درع نقابة المحامين المصرية.

وحضر المؤتمر نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، الحضور من النقباء العرب:«حسن بديوي، نقيب البحرين، ومحمد إبراهيم، نقيب سلطنة عمان، وسميح خريس أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، أنطونيو الهاشمي نقيب بيروت السابق، شريان المرزوق الشريان، نقيب الكويت، وحمد الربيعي، نائب نقيب محامي سلطنة عمان»، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.