أخبار عاجلة

الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي -
فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ» -
البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا -
نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور) -
«سياحة وفنادق الأقصر» تنظم احتفالية فنية بحضور رئيس الجامعة -
طالب أزهري يبتكر أجهزة كهربائية من المخلفات بالأقصر -
الأهلي ضد الزمالك .. الأحمر يتفوق في تاريخ المواجهات .. وحسام حسام هداف القمة -
سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة المقاصة -
بدر رجب: الأهلي لديه حافز أكبر للفوز على الزمالك..وهذا اللاعب مفاجأة القمة -
مرشحان يتنافسان على الرئاسة.. تعرف على المرشحين لانتخابات المصري البورسعيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لجنة الصحة بمجلس النواب : الغش في الدواء يحتاج تغليظ العقوبات

Print
لجنة الصحة بمجلس النواب : الغش في الدواء يحتاج تغليظ العقوبات لجنة الصحة بمجلس النواب : الغش في الدواء يحتاج تغليظ العقوبات

قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الأدوية التي تُباع على الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والإنترنت وغيرها، ووجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

وأكدت «ميرفت» أن أصحاب الضمائر الميتة يجب أن تتم معاقبتهم، وبشدة، فهذه الأدوية تُعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض، والغش بها جريمة يجب معاقبة مَن يقوم بها، وخروج هذا القانون سيضع حدًا لمثل هذه الجرائم.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور، مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيًا وفي الأسواق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي

الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي

فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ»

فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ»

البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا

البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا

نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور)

نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور)