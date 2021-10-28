لجنة الصحة بمجلس النواب : الغش في الدواء يحتاج تغليظ العقوبات

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قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الأدوية التي تُباع على الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والإنترنت وغيرها، ووجود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

وأكدت «ميرفت» أن أصحاب الضمائر الميتة يجب أن تتم معاقبتهم، وبشدة، فهذه الأدوية تُعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض، والغش بها جريمة يجب معاقبة مَن يقوم بها، وخروج هذا القانون سيضع حدًا لمثل هذه الجرائم.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور، مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيًا وفي الأسواق.