وليد طوغان: طائفة تطلق على نفسها «السينمائيين» صدروا للمجتمع أفكارا هدامة

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تحدث الكاتب الصحفي وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة «صباح الخير»، عن حرية الفن ومفهوم الإبداع، موضحًا أن هناك مراحل عديدة تم استغلال الحرية لإحداث اضطراب اجتماعي ودفع المواطن للوقوف أمام مؤسسات الدولة.

تابع طوغان خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أنه وصل الأمر مؤخرًا إلى تسييس الواقع تحت شعار «هذا هو الفن»، وظهرت طائفة تطلق على نفسها السينمائيين ووصفوا أنفسهم بأنهم الوحيدين ن أهل السينما والإبداع، وصدروا للمجتمع أفكار هدامة وتزييف للواقع وتدليس على المواطن بحجة الفن.

أضاف: محتاجين نفهم يعني إيه فن ويعني إيه إبداع؟ لأن الفن يصل إلى المواطن البسيط وبالتالي دخلنا في مشكلة الوعي، ولا أحد ينكر أنه خلال الفترة الماضية وتحديدًا من بعد 2011 كان هناك من ابتداعات تحت مسمى حرية الفن، ليتم تصدير أفكار تزييف الواقع ودفع بأعمال على الشاشة بوصفها الواقع رغم أن هذا الواقع تغير.

لفت الكاتب إلى أن الفن يخضع لعلم الجمال وهو فرع من فروع الفلسفة كما أنه انعكاس الصورة الحسية للواقع على آداة الفنان لتجميل الواقع، وهناك نظرية مهمة تقول إنه لو لم يجد الفنان في الواقع ما هو جميل يجب أن ينشئ إبداعه على الجمال في الواقع كما يجب أن يكون«.