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تعرف على تفاصيل أحداث الموسم الرابع لـ «الآنسة فرح» ()

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تعرف على تفاصيل أحداث الموسم الرابع لـ «الآنسة فرح» (فيديو) تعرف على تفاصيل أحداث الموسم الرابع لـ «الآنسة فرح» ()

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عدد من المستجدات يشهدها الموسم الرابع لمسلسل «الآنسة فرح»، والمقرر انطلاقه عرضه بدءًا من 13 أكتوبر الجاري، على شاشة Mbc4، وقبل العرض بـ 24 ساعة سيتم طرحه على منصة شاهد VIP، والتي أطلقت الإعلان الرسمي له.

ونرى ضمن أحداث الموسم الرابع، عودة ادم حبيب فرح السابق وعودة أنيسة مرة أخرى وطرد شادي من الفندق، ويأتي «الآنسة فرح» في موسمه الجديد بعد عرض 3 آخرين سبقته وسط تفاعل كبير.

كما أطلقت منصة شاهد الإعلان الرسمي للجزء الرابع من مسلسل الانسة فرح بعد عرض 3 مواسم ناجحة على المنصة

«الأنسة فرح» هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

المسلسل من بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

المصرى اليوم

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