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تكريم عفاف شعيب ورجاء حسين وأبطال حرب أكتوبر بـ «ملتقى اليوم الدولي»

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تكريم عفاف شعيب ورجاء حسين وأبطال حرب أكتوبر بـ «ملتقى اليوم الدولي» تكريم عفاف شعيب ورجاء حسين وأبطال حرب أكتوبر بـ «ملتقى اليوم الدولي»

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شهدت قاعة مؤتمرات «الشباب والرياضة»، أمس، حفل فنى كبير شهد تكريم عدد من كبار الفنانين ممن شاركوا في أعمال وطنية عظيمة وخالدة، بالإضافة إلى مجموعة من أبطال ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.

الحفل قامت بتقديمه الإعلامية نانسى إبراهيم، وبدأ بقيام رئيس الملتقي الكاتب الصحفي خالد فؤاد بإلقاء كلمة قام فيها بتوجيه التحية للحضور، وإستعراض تفاصيل الحفلات السابقة والمكرمين فيها.

كما تم إهداء الدورة لاسم المشير محمد حسين طنطاوى، وعرض فيلم تسجيلي عنه والوقوف دقيقه حداد على روحه.

وتضمن الحفل تكريم الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، وذلك لتاريخها الفني والإعلان عن اختيارها كضيف شرف الملتقي، وشاركت في تكريم كل نجوم الحفل إبتداء بالفنانة الكبيرة رجاء حسين، وقدمت أحد ابنائها في حرب اكتوبر المجيدة وهو الشهيد كريم سيف الدين.

وتوالت تكريمات الفنانين لكل من، محسن محيى الدين، حنان شوقي، رامى وحيد، هند عاكف، والموسيقار حسن دنيا، شريف حمدان ـ الشاعر الكبير فوزى إبراهيم، والكاتب محمد الشافعى، والصحفي الإعلامىين محمد سعد، أسامة سمير، وآخرين.

وتخلل هذا تكريم مجموعة من أبطال مصر الكبار وهم اللواء البطل محى خليل نوح «بطل المجموعة ٣٩ قتال في حرب أكتوبر المجيدة، واللواء عمر الفاروق زكى الجبيلي، قائد سرية الإمداد الجوى في الحرب المجيدة» والرائد البطل سمير محمد نوح «بطل الصاعقة البحرية في حرب أكتوبر.

وصائد الدبابات البطل محمد إبراهيم المصري، والنائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، والوزير الأسبق صقر آل عبدالله، المستشار بالأمم المتحدة.

المصرى اليوم

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